Відтепер українці, які перебувають в Іспанії, можуть подати заявки на оформлення українських паспортних документів. У Валенсії в тестовому режимі розпочав роботу відокремлений підрозділ ДП "Документ".

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Як повідомляється, послугу можна отримати у спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою “Паспортного сервісу”. Вони знаходяться за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія. Працюють з понеділка до суботи з 09:00 до 18:00. Обслуговування здійснюється у порядку живої черги.

Громадяни можуть оформити ID-картку чи закордонний паспорт (у тому числі замість втраченого або викраденого) та здійснити обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання).

Крім того, українцям доступний обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі потреби), одночасне оформлення закордонного паспорта й ID-картки та страхування.

Наголошено, що згодом також буде доступна послуга з обміну водійського посвідчення.

Нагадаємо, що у місті Вроцлав у тестовому режимі розпочав роботу стаціонарний центр обслуговування для громадян України “Паспортний сервіс”.

Також 31 березня, у столиці Німеччини в тестовому режимі розпочав свою роботу український “Паспортний сервіс”.

Відкриття стаціонарного центру обслуговування громадян “Паспортний сервіс” у місті Берлін дозволить забезпечити українців дійсними паспортними документами, що надасть можливість їм отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, дозволи на роботу, навчання та вільно перетинати кордони.