В Іспанії кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом перевищила 200 тисяч.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

Уточнюється, що з початкової епідемії в Королевстві Іспанія підтверджено вже 200 210 випадків захворювання коронавірусом.

При цьому вперше з 24 березня в країні кількість загиблих за добу склала менше 400 осіб. За минулу добу 399 людей померло від коронавірусу в Іспанії.

Відзначається, що зростання смертності в державі в порівнянні з попередньою добою склало 2,05%. Це найнижчий показник в Іспанії з моменту введення надзвичайного стану.

У свою чергу число нових підтверджених заражень за добу в країні – 4266 випадків. Це найменший добовий показник з 17 березня.