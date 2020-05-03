Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.
За даними міністерства охорони здоров’я Іспанії, число загиблих від коронавируса в неділю зросла на 164, до 25 264.
Це стало найнижчим одноденним збільшенням смертельних випадків з 18 березня.
Мадрид і Каталонія залишаються двома найбільш постраждалими регіонами з 8,332 і 5185 загиблими, відповідно.
Відзначається, що зниження рівня смертності є обнадійливою ознакою для Іспанії, з огляду на скасування жорсткої блокування в суботу.
- Зокрема влади Іспанії дозволили дорослим займатися спортом на свіжому повітрі вперше за сім тижнів.