В Іспанії зареєстровано найнижчий рівень смертності від коронавіруса за сім тижнів.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

За даними міністерства охорони здоров’я Іспанії, число загиблих від коронавируса в неділю зросла на 164, до 25 264.

Це стало найнижчим одноденним збільшенням смертельних випадків з 18 березня.

Мадрид і Каталонія залишаються двома найбільш постраждалими регіонами з 8,332 і 5185 загиблими, відповідно.

Відзначається, що зниження рівня смертності є обнадійливою ознакою для Іспанії, з огляду на скасування жорсткої блокування в суботу.