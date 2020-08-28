Поліція Іспанії затримала чоловіка, який анонімно поширював у соцмережах інформацію про те, що пандемії нібито не існує і це — обман медиків та ЗМІ.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У п’ятницю, 28 серпня, поліція Іспанії заявила, що заарештувала біля північно-східного міста Сарагоса чоловіка, який вважає пандемію коронавірусу обманом та анонімно розповсюджував інформацію про це у соціальних мережах. На думку поліції, чоловік становить “серйозну небезпеку” для здоров’я населення.

За версією поліції, 38-річний чоловік не лише стверджував, що пандемія COVID-19 є фарсом, за яким стоять медичні працівники та ЗМІ, а й закликав своїх послідовників атакувати політиків і журналістів.

Зокрема, в одному з дописів він написав таке: “Все це буде вирішено пострілом в потилицю [прем’єр-міністра Іспанії] Педро Санчеса”. В інших повідомленнях він заявляв, що штаб-квартиру союзу лікарів Іспанії необхідно спалити, і назвав тих, хто вірить у вірус, поганими та неосвіченими людьми, які заслуговують на смерть.

Крім соцмереж, чоловік також вів активність за допомогою телефонного зв’язку: чоловік телефонував в будинки для людей похилого віку, лікарні та футбольні клуби, представлявся чиновником, та переконував співрозмовників у своїх ідеях.