За підтримки Європолу та Євроюсту влада Іспанії вжила заходів проти злочинного угруповання, пов’язане з так званою справою Магнітського, щодо відмивання в Європі викрадених бюджетних коштів РФ на суму у 219 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Європолу.

Особу, яка була в центрі цієї схеми відмивання грошей, заарештували на Канарських островах. Нині по всій Іспанії конфісковано 75 об’єктів нерухомості загальною вартістю 25 мільйонів євро.

Назва справи походить від імені російського податкового юриста Сергія Магнітського, який помер у російській в’язниці в 2009 році після того, як розкрив масове податкове шахрайство, здійснене російськими посадовцями.

Іспанським слідчим вдалося з’ясувати, як частина цих брудних грошей опинилася в іспанській нерухомості. Було ідентифіковано групу осіб – усі громадяни Росії, які мали незначні зв’язки з Іспанією або взагалі не мали жодного зв’язку, а також низку підставних компаній, які не вели реальної економічної діяльності.

Гроші або надсилалися на банківські рахунки цих російських громадян, які нібито проживали в Іспанії, щоб вони купували нерухомість, або надсилалися іспанським агентствам нерухомості з тісними зв’язками з російською громадою, які купували нерухомість від імені ймовірних клієнтів.

Довідка. Сергій Магнітський — колишній аудитор інвестиційного фонду Hermitage Capital. Він перебував у російській в’язниці у зв’язку зі звинуваченнями російської прокуратури в ухиленні від сплати податків після того, як він звинуватив посадовців силовиків та прокуратури у використанні отриманих ними матеріалів для розкрадання державного бюджету РФ.

Закон Магнітського – ініційований Вільямом Браудером, прийнятий в грудні 2012 року закон США та ряду інших країн, що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини (зокрема, пов’язаних зі справою компанії “Hermitage Capital Management” та смертю російського адвоката Сергія Магнітського).

Посадовим особам, причетним до справи Магнітського та подібних порушень, заборонено в’їзд до США. Також щодо них запроваджено санкції економічного характеру – арешти майна, корупційних рахунків, блокування фінансових активів у банках США.

Слідом за США подібний законодавчий акт був прийнятий Європарламентом щодо осіб та їхнього майна у країнах ЄС.