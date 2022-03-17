Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
135-метрова яхта, яку називають однією із найбільших у світі, ходить під прапором Кайманових островів. У листопаді 2021 року вона прибула до Іспанії з Італії.
За даними міністерства транспорту Іспанії, 2 листопада 2021 року яхта пришвартувалась в середземноморському портовому містечку Тарранога та відправила запит береговій охороні надати дозвіл на відплиття 4 березня 2022 року. Проте досі яхта залишається в Іспанії.
У міністерстві транспорту Іспанії заявили, що не дадуть дозвіл на відплиття допоки не встановлять справжнього власника судна.
Варто зазначати, що у порту Тарранога заявляють, що яхта “Crescent” зареєстрована на неросійську компанію. Водночас назвати на яку саме компанію зареєстроване судно там відмовились.
Проте за інформацією джерел в іспанській поліції, власником яхти є саме Ігор Сєчин, який перебуває під санкціями США, Євросоюзу та Великої Британії.
Додамо, що “Crescent” – це вже третя за три дні яхта, яку арештувала влада Іспанії. Всі три судна пов’язані з російськими олігархами.
- Нагадаємо, 16 березня стало відомо про те, що хорватська поліція заарештувала одну з найбільших яхт світу, котра належить народному депутатові від фракції “Опозиційна платформа – За життя” Віктору Медведчуку.
- Раніше іспанська влада конфіскувала яхту російського олігарха Сергія Чемезова, який вважається наближеною до президента РФ Володимира Путіна особою.
- Також фінансова поліція Італії арештувала мегаяхту Sy A російського олігарха Андрія Мельниченка після того, як проти нього запровадили санкції у ЄС.