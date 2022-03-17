16 березня влада Іспанії затримала мегаяхту "Crescent", яка може належати Ігорю Сєчину - директору російського нафтового гіганта "Роснефть", який перебуває під санкціями Заходу.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

135-метрова яхта, яку називають однією із найбільших у світі, ходить під прапором Кайманових островів. У листопаді 2021 року вона прибула до Іспанії з Італії.

За даними міністерства транспорту Іспанії, 2 листопада 2021 року яхта пришвартувалась в середземноморському портовому містечку Тарранога та відправила запит береговій охороні надати дозвіл на відплиття 4 березня 2022 року. Проте досі яхта залишається в Іспанії.

У міністерстві транспорту Іспанії заявили, що не дадуть дозвіл на відплиття допоки не встановлять справжнього власника судна.

Варто зазначати, що у порту Тарранога заявляють, що яхта “Crescent” зареєстрована на неросійську компанію. Водночас назвати на яку саме компанію зареєстроване судно там відмовились.

Проте за інформацією джерел в іспанській поліції, власником яхти є саме Ігор Сєчин, який перебуває під санкціями США, Євросоюзу та Великої Британії.

Додамо, що “Crescent” – це вже третя за три дні яхта, яку арештувала влада Іспанії. Всі три судна пов’язані з російськими олігархами.