В Іспанії після семи тижнів самоізоляції через епідемію коронавірусу жителям дозволили займатися спортом на свіжому повітрі.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Так, із суботи, 2 травня, в країні послабили карантин: людям дозволили прогулянки й заняття спортом на свіжому повітрі. Йдеться лише про індивідуальні заняття, а гуляти по двоє можуть люди, які проживають разом.

Із самого ранку іспанці вийшли на вулиці та в парки: хтось бігав, займався спортивною ходьбою або їздою на велосипеді. Інші просто прогулювалися після тривалої ізоляції вдома.

Передбачається, що люди все ще мають дотримуватися соціального дистанціювання (відстані у 2 метри), але в деяких місцях це було практично неможливо зробити.

Варто відзначити, що уряд Іспанії встановив своєрідний графік прогулянок для різних вікових груп, щоб запобігти скупченню людей.

Так, жителі віком від 14 до 70 років можуть займатися спортом і гуляти з 6:00 до 10:00 ранку і з 20:00 до 23:00 вечора. Люди старше 70 років можуть виходити на вулицю з 10:00 ранку до полудня і з 19:00 до 20:00 вечора.

Дітям до 14 років дозволено виходити на вулицю з полудня до 19:00 вечора для прогулянок з одним із батьків на термін до однієї години не більше 1 кілометра від дому. Вони не можуть гратися з іншими дітьми.

Населені пункти, кількість жителів в яких становить менш як 5000 осіб, звільняються від графіка, що розділяє людей за віковими групами.

З моменту введення в Іспанії обмежувальних заходів через коронавірус (з середини березня) на вулицю могли виходити тільки дорослі люди для того, щоб купити продукти, ліки та інші предмети першої необхідності, а також вигуляти домашніх тварин.