За останню добу від коронавірусу в Іспанії померла 551 людина. Загалом жертвами інфекції стали 19130 осіб.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

Зазначається, що за добу від коронавірусу в Іспанії померла 551 людина. Загальна кількість загиблих від хвороби становить 19 130 людей.

В Іспанії також підтверджено 182 816 випадків інфікування COVID-19. Протягом останньої доби зареєстрували 5183 випадки.

Крім того, протягом останньої доби з лікарень виписали майже 4 тисячі осіб. Загальна кількість тих, хто видужав становить 74 797 людей.