Про це повідомляє іспанське видання El Pais.
Зазначається, що за добу від коронавірусу в Іспанії померла 551 людина. Загальна кількість загиблих від хвороби становить 19 130 людей.
В Іспанії також підтверджено 182 816 випадків інфікування COVID-19. Протягом останньої доби зареєстрували 5183 випадки.
Крім того, протягом останньої доби з лікарень виписали майже 4 тисячі осіб. Загальна кількість тих, хто видужав становить 74 797 людей.
- Раніше повідомлялося, що Іспанія послаблює карантин.
- Міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла заявив, що країна досягла піку поширення коронавірусу.