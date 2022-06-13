В іспанський порт прибуло судно з 18 тисячами тонн кукурудзи з України

До Іспанії прибуло судно з 18 тисячами тонн української кукурудзи. Вантаж везли новим маршрутом, через Балтійське море.

Про це повідомило американське видання CNN.

Товар прибув в іспанський порт Ла-Корунья сьогодні вранці. Вантажне судно Alppila мають розвантажити до завтра.

Постачальники обрали шлях через Балтійське море, оскільки Росія продовжує блокувати порти у Чорному морі. Партію кукурудзи спочатку доставили з заходу України на вантажівках до Польщі та Румунії. Пізніше товар завантажили у польському порту Свиноуйсьце у Балтійському морі.

Російсько-українська війна може спровокувати голод або подібні до голоду умови серед 49 мільйонів осіб у світі. Тому країни шукали шляхи розв’язання проблеми, щоб зменшити руйнівний вплив на глобальне постачання продовольства та ціни.

Напередодні повідомлялось, що Україна розробила два маршрути для вивозу зерна. Вони пролягатимуть через Польщу та Румунію. Для створення експортного коридору ведуть перемовини із країнами Балтії.