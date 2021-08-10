У вівторок, 10 серпня, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві влаштували нелегальні знімання реклами з реперкою Alyona Alyona.

Відео події опублікував у Facebook перший заступник гендиректора заповідника “Софія Київська” Вадим Кириленко.

На кадрах видно, що дві автівки дрифтували на Софіївській площі навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому. Увесь процес екстремальних розваг знімали на відео.

При цьому міська влада не давала дозволів на проведення знімань. У Київській міській державній адміністрації повідомляють, що інцидент розслідуватиме поліція.

“Міська влада не давала жодних дозволів на організацію та проведення знімань в історичному центрі столиці, на Софійській площі. Місто звернулось до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб”, – повідомили в КМДА.

За даними міської влади, це було рекламне знімання з використанням екстремальних елементів. Спеціальних огороджень не було встановлено. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз. Крім того, значно забруднено слідами автомобільних коліс покриття на історичний площі.

Додамо, що поруч з місцем події розташоване Головне управління поліції Київської області. Однак поліціянти звернули увагу на незаконний дрифт після заяви КМДА.

У поліції повідомляють, що організатори провели знімання рекламного ролику із залучанням двох автівок, не отримавши відповідний дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників несанкціонованого знімання.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Як виявилось потім, на Софіївській площі фільмували рекламу бренду Red Bull. У зніманні брала участь реперка Alyona Alyona. Зокрема, вона перебувала в одній з автівок. Зірка активно ділилася з фоловерами емоціями та процесом знімання. Однак зараз усі ці ролики видалено з її мікроблогу.

Однак у своєму Instagram Red Bull активно ділиться процесом фільмування нової реклами на Софіївській площі. Зокрема, на кадрах є й Alyona Alyona.

Депутат Київської міської ради Костянтин Усов у Facebook заявив, що компанія Red Bull зверталася по дозвіл на знімання, але їй відмовили. У КМДА наголосили, що ці зйомки необхідно погоджувати із заповідником “Софія Київська” з метою недопущення негативного техногенного впливу на історичні пам’ятки.

Координатори знімання також зверталися до начальника столичної поліції Андрія Крищенка. У зверненні до нього вони обіцяли, що проведуть очищення бруківки площі задля відновлення локації.

“В результаті на площі пошкоджено понад 2 тисячі квадратних метрів мощення – традиційної київської жовтої клінкерної цегли. “Ред Бул” спеціально зробив це рано вранці, нишком, при цьому не провів жодних заходів для убезпечення пішоходів, чим поставив під загрозу десятки життів. Люди зрання йшли на роботу через велику площу, і були змушені ухилятись від автомобілів. Наслідки могли бути без перебільшення трагічними”, – заявив Усов.

За його словами, міська влада підраховує збитки.

Додамо, що одним з водіїв став Олександр Гринчук. В Instagram він часто публікує світлини свого екстремального захоплення, а у 2019 році розповідав про свої враження від поїздки у російський Красноярськ.

“Було круто, треба буде повторити”, – писав Гринчук.

Представники Red Bull все ж повернулися на Софіївську площу й намагаються ліквідувати сліди дрифту, інформує нардеп від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко.

“Вони заявили, що “буде краще, ніж було”. Поки їхні старання не приносять жодного результату: площа вся чорна від шин і абсолютно понівечена”, – заявив Гончаренко.