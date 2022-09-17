Напередодні, 16 вересня, президент РФ Володимир Путін пригрозив Україні посиленням атак на цивільну інфраструктуру. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ці погрози, ймовірно, Путін озвучив через постійну критику російської армії.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

16 вересня під час спілкування з журналістами на Шанхайській організації співпраці, російський президент прокоментував нещодавні удари армії РФ по критичній інфраструктурі України.

За словами Путіна, це були “попереджувальні удари” та “досить стримана відповідь на українські терористичні атаки і намагання завдати шкоди російській інфраструктурі”. Він також наголосив, що Росія може завдати “більш серйозних” ударів у відповідь.

Водночас Путін не уточнив, які саме “більш серйозні” дії має на увазі, однак в останні декілька тижнів війська РФ посилили обстріли цивільні інфраструктури України, оскільки російські пропагандисти все частіше закликають до таких ударів.

“Коментарі Путіна, ймовірно, частково є відповіддю на критику російських військових оглядачів, які атакували Кремль за неспроможність захистити російську територію та нездатність адекватно реагувати”, – зауважили аналітики.

Зокрема один з таких оглядачів нещодавно запитав про те, якою бачить Кремль Бєлгородську область: частиною Росії, зоною “спецоперації” чи частиною України.

Інший оглядач звинуватив армію та міноборони РФ у тому, що Збройні сили України атакували 3-тю мотострілецьку дивізію під Валуйками (Бєлгородська область). За його словами, удар по російській території відбувся через те, що російські армійці втекли з Харківщини і додав, що через це ЗСУ можуть знову завдавати ударів по території РФ.

Експерти резюмували, що Путін все частіше намагається заспокоїти військових оглядачів та своїх виборців, які власне й дізнаються про російсько-українську війну завдяки повідомленням цих оглядачів.