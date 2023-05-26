25 травня Росія та Білорусь підписали угоди про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території РБ. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, як це може вплинути на ситуацію у світі.

Джерело: ISW

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони РБ Віктор Хренін підписали документи про розміщення російської нестратегічної (тактичної) ядерної зброї на території Білорусі.

Шойгу наголосив, що Росія збереже контроль над тактичною ядерною зброєю в разі її розміщення в Білорусі, і заявив, що білоруська авіація тепер здатна нести ядерну зброю.

Фахівці зауважили, що Росія вже давно має ядерну зброю, яка здатна вразити будь-яку ціль, однак навряд чи президент РФ Володимир Путін наважиться застосувати її проти України чи будь-якої іншої держави.

“Розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі потребує як значної військової інфраструктури, так і російського командування та контролю над елементами збройних сил Білорусі. Імовірно, Кремль має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки Росії”, – резюмували експерти.