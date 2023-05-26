Джерело: ISW
Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони РБ Віктор Хренін підписали документи про розміщення російської нестратегічної (тактичної) ядерної зброї на території Білорусі.
Шойгу наголосив, що Росія збереже контроль над тактичною ядерною зброєю в разі її розміщення в Білорусі, і заявив, що білоруська авіація тепер здатна нести ядерну зброю.
Фахівці зауважили, що Росія вже давно має ядерну зброю, яка здатна вразити будь-яку ціль, однак навряд чи президент РФ Володимир Путін наважиться застосувати її проти України чи будь-якої іншої держави.
“Розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі потребує як значної військової інфраструктури, так і російського командування та контролю над елементами збройних сил Білорусі. Імовірно, Кремль має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки Росії”, – резюмували експерти.
- 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.
- За словами посла Росії в Білорусі Бориса Гризлова, Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю поблизу західного кордону РБ.