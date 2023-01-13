Експерти Інституту вивчення війни, проаналізувавши останні події навколо Соледара на Донеччині, дійшли висновку, що російські окупанти, найімовірніше, витіснили з міста ЗСУ. Водночас офіційного повідомлення з боку України про окупацію Соледара поки що немає.

Про це йдеться у звіті ISW.

Експерти зауважили, що геолокаційні кадри, опубліковані 11 та 12 січня, вказують на те, що російські окупанти контролюють більшу частину міста, а, ймовірно, і весь Соледар, витіснивши українських воїнів з західних околиць населеного пункту.

Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на Сіль у Донецькій області — населений пункт за кілометр на північний захід від Соледара .

Водночас 12 січня ні Генштаб ЗСУ, ні інші військові джерела не повідомляли про те, що було відбито атаку росіян на Соледар, як це було у попередні дні.

Російські джерела, своєю чергою, стверджували, що станом на 12 січня російські війська все ще очищають Соледар від українських сил.

12 січня російські мілблогери опублікували кадри, на яких бійці ПВК “Вагнер” вільно гуляють Соледаром, і стверджували, що вони відвідували місто разом з російськими військами.

Міністерство оборони Росії не повідомляло, що російські війська захопили Соледар, але речник Кремля Дмитро Пєсков привітав війська РФ з успішними наступальними операціями в населеному пункті.

“Усі наявні дані свідчать про те, що українські сили більше не тримають організованої оборони в Соледарі. Заява президента України Володимира Зеленського від 12 січня про те, що українські сили зберігають позиції в Соледарі, може мати на увазі оборонні позиції поблизу, але не в Соледарі”, – дійшли висновку експерти.

Водночас в ISW наголосили, що окупація Соледара у кращому випадку є лише пірровою тактичною перемогою для росіян (перемога, яка дістається дуже великою ціною, або перемога, рівносильну поразці – ред.).

На думку експертів, захоплення Соледару не дасть змоги росіянам контролювати критичні наземні лінії зв’язку ЗСУ з Бахмутом, а також не покращить позиції російських військ для оточення міста на короткий час.

“Російські війська, ймовірно, захопили Соледар після того, як витратили значні ресурси на дуже виснажливу тактичну перемогу, яка прискорить ймовірну кульмінацію деградованих російських сил під Бахмутом. Російські збройні сили можуть вирішити підтримувати стабільно високі темпи наступу в районі Бахмута, але зниження бойової потужності російських збройних сил і кумулятивне виснаження не дасть цим нападам суттєвих результатів”, – резюмували аналітики.