Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на служби охорони здоров’я цієї країни.
Нове дослідження, про яке йде мова, може дати уявлення про те, чому смертність в Італії вища, ніж в інших країнах.
Так, експерти з Риму досліджували дані по 18 % летальних випадків від COVID-19. Виявилося, що тільки у трьох жертв (тобто у 0,8 %) раніше не спостерігалося якихось патологій.
Майже половина померлих страждали як мінімум від трьох інших захворювань. А близько чверті жертв вірусу мали одне або два захворювання.
Третина померлих страждали від хвороб серця. Крім того, у понад 75 % жертв спостерігався високий кров’яний тиск, ще приблизно у 35 % був діабет.
Середній вік померлих від вірусу в Італії становить 79,5 років. Станом на 17 березня від COVID-19 в Італії померли 17 людей молодше 50 років.
Всі жертви у віці до 40 років були чоловіками із серйозними захворюваннями.
- Раніше повідомлялося, що в Італії рекордна смертність від коронавірусу COVID-19. У країні загинули понад 4 тисячі пацієнтів з підтвердженим діагнозом. Станом на вечір 20 березня в Італії було зареєстровано 37 860 випадків захворювання на COVID-19. Більше третини випадків (15 420) зафіксовані в області Ломбардія, що на півночі країни.