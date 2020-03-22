В Італії більш ніж 99% померлих внаслідок захворювання коронавірусом COVID-19 мали також інші проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на служби охорони здоров’я цієї країни.

Нове дослідження, про яке йде мова, може дати уявлення про те, чому смертність в Італії вища, ніж в інших країнах.

Так, експерти з Риму досліджували дані по 18 % летальних випадків від COVID-19. Виявилося, що тільки у трьох жертв (тобто у 0,8 %) раніше не спостерігалося якихось патологій.

Майже половина померлих страждали як мінімум від трьох інших захворювань. А близько чверті жертв вірусу мали одне або два захворювання.

Третина померлих страждали від хвороб серця. Крім того, у понад 75 % жертв спостерігався високий кров’яний тиск, ще приблизно у 35 % був діабет.

Середній вік померлих від вірусу в Італії становить 79,5 років. Станом на 17 березня від COVID-19 в Італії померли 17 людей молодше 50 років.

Всі жертви у віці до 40 років були чоловіками із серйозними захворюваннями.