Італійські вчені планують почати тестування вакцини від коронавірусу на тваринах на наступному тижні. У разі позитивного результату, її почнуть застосовувати до пацієнтів уже восени.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Вказану вакцину розробила компанія Takis. Її отримали на підставі фрагмента генетичного матеріалу вірусу.

Проведення тестування дозволили в міністерстві охорони здоров’я Італії.

За словами головного виконавчого директора компанії Луїджі Аурісіккіо, це перший крок на шляху до вакцинації.

“Якщо результати будуть задовільними, вакцина вже може бути випробувана на людях восени”, – сказав Аурісіккіо.

Також повідомляється, що для розробка вакцини велася без “зовнішнього фінансування”, але тепер ученим “необхідна співпраця установ і всіх, хто може внести свій вклад”.