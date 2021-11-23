Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанії Amazon та Apple на загальну суму понад 200 млн євро через порушення антимонопольного законодавства.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Відзначається, що компанії уклали угоду 31 жовтня 2018 року, за допомогою якої офіційні та неофіційні реселери втратили змогу торгувати продукцією Apple в італійській філії Amazon.

У регулятора дійшли до висновку, що реалізовувати техніку Apple міг виключно Amazon та кілька інших продавців, “обраних індивідуально та дискримінаційним чином”.

“Компанії створили антиконкурентні умови на ринку та нашкодили покупцям: передбачувана змова знизила рівень знижок на продукцію Apple”, – йдеться у заяві.

Регулятор оштрафував Amazon – на €68,7 млн та Apple – на €134,5 млн, а також вимагає зняти обмеження для реселерів.

Обидві компанії заявили, що мають намір оскаржити рішення.

“Для того, щоб наші клієнти купували справжні продукти, ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами-реселерами та спеціальними групами експертів по всьому світу, які працюють з правоохоронними органами, митницею та продавцями, щоб гарантувати продаж тільки справжньої продукції Apple”, – заявив представник Apple.

Представник Amazon в окремій заяві назвав штраф “непропорційним та невиправданим”.