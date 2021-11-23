Про це повідомила пресслужба регулятора.
Відзначається, що компанії уклали угоду 31 жовтня 2018 року, за допомогою якої офіційні та неофіційні реселери втратили змогу торгувати продукцією Apple в італійській філії Amazon.
У регулятора дійшли до висновку, що реалізовувати техніку Apple міг виключно Amazon та кілька інших продавців, “обраних індивідуально та дискримінаційним чином”.
“Компанії створили антиконкурентні умови на ринку та нашкодили покупцям: передбачувана змова знизила рівень знижок на продукцію Apple”, – йдеться у заяві.
Регулятор оштрафував Amazon – на €68,7 млн та Apple – на €134,5 млн, а також вимагає зняти обмеження для реселерів.
Обидві компанії заявили, що мають намір оскаржити рішення.
“Для того, щоб наші клієнти купували справжні продукти, ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами-реселерами та спеціальними групами експертів по всьому світу, які працюють з правоохоронними органами, митницею та продавцями, щоб гарантувати продаж тільки справжньої продукції Apple”, – заявив представник Apple.
Представник Amazon в окремій заяві назвав штраф “непропорційним та невиправданим”.
“Ми відкидаємо ідею, що Amazon отримує вигоду, крім продавців з нашого маркетплейсу, оскільки наша бізнес-модель залежить від їх успіху”, – зазначив він.