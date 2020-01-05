У гірському містечку Лугато водій авто не впорався з керуванням і на великій швидкості влетів у групу туристів, в результаті чого шість людей загинули.

Про це повідомляє місцеве видання The Local.

В результаті ДТП ще одинадцять осіб отримали травми. Повідомляється, що 28-річний водій був в стані сильного алкогольного сп’яніння.

Група із 17 чоловік стояла біля свого туристичного автобуса о 01:15 ранку, провівши ніч у клубі. З 11 поранених один був доставлений на вертольоті в лікарню в Інсбруку, Австрія, а решта госпіталізовані в лікарні Італії.

Поліція ще не назвала імена жертв, через те, що не всі туристи знали один одного, а деякі при собі не мали документів, що засвідчують особу.

Варто зазначити, що Лутаго є популярним гірськолижним курортом в більшості німецькомовних регіонів Південного Тіролю.