Про це повідомляє La Stampa.
До місця події прибули співробітники муніципальної поліції та пожежники Рапалло: за попередньою інформацією, в результаті зсуву постраждали дві каплиці, а понад 200 трун опинилися в морі. Групі робітників, яка працювала в цьому районі, ледь вдалося врятуватися.
Причина зсуву поки не встановлена, проте передбачається, що обвалення могло бути викликане ерозією ґрунту. Зараз на місці події працюють співробітники надзвичайних служб, пожежники і водолази.
Тіно Ревелло, муніципальний радник з громадських робіт, пояснив що цей район знаходився під контролем і був оточений протягом декількох днів, тому що з-під землі було чути характерний хрускіт.
Біля місця події в очікуванні офіційного оголошення зібралися стурбовані громадяни, чиї родичі були поховані на кладовищі.
- Раніше повідомлялося, що 30 грудня у норвезькій комуні Еррум неподалік від Осло стався серйозний зсув ґрунту, внаслідок чого були зруйновані будинки та постраждали люди.