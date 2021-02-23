В Італії внаслідок зсуву в одному з передмість Генуї, в комуні Камольї частина кладовища зійшла в море, у воді опинилися понад 200 трун.

Про це повідомляє La Stampa.

До місця події прибули співробітники муніципальної поліції та пожежники Рапалло: за попередньою інформацією, в результаті зсуву постраждали дві каплиці, а понад 200 трун опинилися в морі. Групі робітників, яка працювала в цьому районі, ледь вдалося врятуватися.

Причина зсуву поки не встановлена, проте передбачається, що обвалення могло бути викликане ерозією ґрунту. Зараз на місці події працюють співробітники надзвичайних служб, пожежники і водолази.

Тіно Ревелло, муніципальний радник з громадських робіт, пояснив що цей район знаходився під контролем і був оточений протягом декількох днів, тому що з-під землі було чути характерний хрускіт.

Біля місця події в очікуванні офіційного оголошення зібралися стурбовані громадяни, чиї родичі були поховані на кладовищі.