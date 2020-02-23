Про це заявив глава національної служби Цивільної оборони Анджело Бореллі, передає CNN.

Так, за даними Бореллі, тести на коронавірус дали позитивний результат у 132 осіб.

“Двоє з них вже померли, один видужав. В даний час число осіб, які перебувають під наглядом лікарів, становить 129 осіб, причому 54 з них госпіталізовані, 26 людей зараз знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії. У разі необхідності влада готова розміщувати заражених вірусом осіб на об’єктах збройних сил Італії, де буде запроваджено карантин. Для цих цілей вже підготовлено понад 5 тисяч місць у військових казармах”, – сказав він.

Чиновникам ще належить вистежити першого в країні носія вірусу.

“Ми досі не можемо визначити нульового пацієнта, тому важко прогнозувати можливі нові випадки”, – сказав Борреллі.

Зазначено також, що глава області Ломбардія Аттіліо Фонтана підписав у неділю розпорядження про закриття всіх шкіл на території регіону.

Крім того, в області накладено заборону на проведення будь-яких видів масових маніфестацій. Аналогічні заходи в даний час розглядає влада Емілії-Романьї. У П’ємонті ж на тиждень припинена діяльність університетів.