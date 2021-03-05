Про це повідомляє Reuters.
У Міністерстві охорони здоров’я країни вважають, що таке рішення заощадить дефіцитні дози препаратів проти коронавірусу.
Рекомендація буде застосовуватися як до тих, що перехворіли, так і до тих, у кого був діагностований COVID-19, але не було симптомів.
Італія – третя країна Європейського Союзу після Франції та Іспанії, яка пішла цим шляхом в той час, коли країни ЄС щосили намагаються активізувати свої кампанії вакцинації через скорочення поставок вакцин.
В Італії з населенням близько 60 мільйонів осіб станом на 4 березня було введено 4,76 мільйона доз вакцини, при цьому близько 1,5 мільйона осіб отримали рекомендовані дві дози щеплення. Всього країна отримала 6,3 мільйона доз від виробників, але неодноразові затримки з поставками перешкоджали проведенню вакцинації.
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