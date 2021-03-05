В Італії будуть вводити тільки одну дозу вакцини тим, хто перехворів на COVID-19, протягом останніх трьох-шести місяців.

Про це повідомляє Reuters.

У Міністерстві охорони здоров’я країни вважають, що таке рішення заощадить дефіцитні дози препаратів проти коронавірусу.

Рекомендація буде застосовуватися як до тих, що перехворіли, так і до тих, у кого був діагностований COVID-19, але не було симптомів.

Італія – третя країна Європейського Союзу після Франції та Іспанії, яка пішла цим шляхом в той час, коли країни ЄС щосили намагаються активізувати свої кампанії вакцинації через скорочення поставок вакцин.

В Італії з населенням близько 60 мільйонів осіб станом на 4 березня було введено 4,76 мільйона доз вакцини, при цьому близько 1,5 мільйона осіб отримали рекомендовані дві дози щеплення. Всього країна отримала 6,3 мільйона доз від виробників, але неодноразові затримки з поставками перешкоджали проведенню вакцинації.