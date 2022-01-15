Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.
Рожеві маски видали поліцейським одразу в кількох італійських провінціях протягом останніх кількох тижнів. Союз італійських поліцейських засудив цей крок, заявивши, що колір може нашкодити їхній репутації.
У листі до глави національної поліції генеральний секретар Автономного поліцейського союзу Стефано Паолоні висловив протест.
“Ми закликаємо до негайних дій, щоб колеги служили в масках іншого кольору, наприклад білого, синього або чорного. У будь-якому разі [маски повинні відповідати] уніформі державної поліції, уникаючи пристроїв інших кольорів чи будь-яких прикрас, які вважаються абсолютно недоречними”, — йдеться у заяві.
Заступниця міністра інфраструктури Італії Тереза Белланова заявила, що “не бачить нічого недоречного” в носінні рожевої маски.
“Повага до форми визначається не кольором, а поведінкою і роботою чоловіків і жінок, які її носять”, — написала вона у Twitter.
Маски з тієї ж партії були також відправлені до інших держустанов, зокрема до шкіл і лікарень.
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