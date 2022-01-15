Автономна поліцейська профспілка Італії (SAP) звернулася з відкритим листом до керівника поліції країни Ламберто Джанніні з проханням замінити рожеві захисні маски, видані правоохоронцям, аби не псувати їхній імідж та репутацію.

Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

Рожеві маски видали поліцейським одразу в кількох італійських провінціях протягом останніх кількох тижнів. Союз італійських поліцейських засудив цей крок, заявивши, що колір може нашкодити їхній репутації.

У листі до глави національної поліції генеральний секретар Автономного поліцейського союзу Стефано Паолоні висловив протест.

“Ми закликаємо до негайних дій, щоб колеги служили в масках іншого кольору, наприклад білого, синього або чорного. У будь-якому разі [маски повинні відповідати] уніформі державної поліції, уникаючи пристроїв інших кольорів чи будь-яких прикрас, які вважаються абсолютно недоречними”, — йдеться у заяві.

Заступниця міністра інфраструктури Італії Тереза Белланова заявила, що “не бачить нічого недоречного” в носінні рожевої маски.

“Повага до форми визначається не кольором, а поведінкою і роботою чоловіків і жінок, які її носять”, — написала вона у Twitter.

Маски з тієї ж партії були також відправлені до інших держустанов, зокрема до шкіл і лікарень.