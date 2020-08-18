Уряд Італії ухвалив рішення з 17 серпня заборонити роботу нічних клубів і дискотек. Воно буде діяти до початку вересня.

Про це повідомляє Reuters.

Це рішення було прийнято в зв’язку з тим, що в країні зросла кількість випадків зараження коронавірусом, особливо серед молодих людей. У порівнянні зі статистикою заражень три тижні тому – зараз кількість нових хворих на добу в два рази вище.

Влада вирішила, що виною тому молодь, яка відпочиває в нічний час і не дотримується маскового режиму і соціального дистанціювання.

Також рішення передбачає обов’язковий масковий режим на відкритому повітрі в деяких районах міста.

Громадяни будуть зобов’язані носити маски з 18:00 і до 6:00 ранку в місцях біля барів та пабів, де можливі скупчення людей.

Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанса заявив, що пріоритет на сьогоднішній день – відкриття шкіл у вересні, а при високій захворюваності зробити це буде неможливо.

В Італії річний дохід від роботи нічних клубів становить близько 4 мільярдів євро.

Міністр промисловості Італії Стефано Патуанеллі визнав, що ця сфера зазнає економічних збитків, але поки що немає альтернативи.