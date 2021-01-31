Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) дозволяє використовувати вакцину AstraZeneca для профілактики захворювання COVID-19. Вакциною рекомендують щеплювати осіб від 18-ти і до 55 років.

Про це повідомляється на сайті Італійського агентства з лікарських засобів.

“Поява третьої вакцини є важливим внеском у кампанію з вакцинації, що триває. У нас є реальний додатковий варіант боротьби з пандемією”, – сказав генеральний директор AIFA Нікола Магріні.

Науково-технічна комісія (CTS) Агентства, зібралася 30 січня 2021 року підтвердила оцінку ефективності та сприятливого співвідношення користь/ризик вакцини.

Проте італійські медики вказують на більш низьку ефективність вакцини AstraZeneca в порівнянні з іншими виробниками.

Дані досліджень вакцини AstraZeneca показують невизначеність в оцінці ефективності вакцини для людей старше 55 років, оскільки ця вікова група (у якій, проте, спостерігалася гарна реакція антитіл) була погано представлена ​​в дослідженнях.

Остаточна оцінка може бути дана тільки в кінці клінічних випробувань, тому італійський регулятор запропонував:

Переважне використання вакцин з матричної РНК для літніх людей.

Переважне використання вакцини AstraZeneca для осіб у віці від 18 до 55 років.

Раніше Європейська комісія дозволила використовувати в усіх країнах Євросоюзу вакцину проти коронавируса британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca.