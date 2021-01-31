Про це повідомляється на сайті Італійського агентства з лікарських засобів.
“Поява третьої вакцини є важливим внеском у кампанію з вакцинації, що триває. У нас є реальний додатковий варіант боротьби з пандемією”, – сказав генеральний директор AIFA Нікола Магріні.
Науково-технічна комісія (CTS) Агентства, зібралася 30 січня 2021 року підтвердила оцінку ефективності та сприятливого співвідношення користь/ризик вакцини.
Проте італійські медики вказують на більш низьку ефективність вакцини AstraZeneca в порівнянні з іншими виробниками.
Дані досліджень вакцини AstraZeneca показують невизначеність в оцінці ефективності вакцини для людей старше 55 років, оскільки ця вікова група (у якій, проте, спостерігалася гарна реакція антитіл) була погано представлена в дослідженнях.
Остаточна оцінка може бути дана тільки в кінці клінічних випробувань, тому італійський регулятор запропонував:
Переважне використання вакцин з матричної РНК для літніх людей.
Переважне використання вакцини AstraZeneca для осіб у віці від 18 до 55 років.
Раніше Європейська комісія дозволила використовувати в усіх країнах Євросоюзу вакцину проти коронавируса британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca.
- У лютому Україна отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Також очікується надходження від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.