Італійське медичне агентство AIFA повідомило, що італійцям у віці до 60 років, які отримали першу дозу COVID-вакцини Vaxzevria, відомої як AstraZeneca, можна зробити друге щеплення іншим препаратом.

Про це повідомляють пресслужба AIFA та агентство Reuters.

Минулого тижня уряд Італії обмежив використання вакцини AstraZeneca людям старше 60 років після того, як підліток, який отримав щеплення, помер від рідкісної форми згортання крові. Проте пізніше влада прийняла рішення дозволити робити два щеплення різними препаратами.

“На підставі клінічних досліджень, опублікованих за останні кілька тижнів, науковий комітет AIFA вирішив дозволити змішувати вакцини”, – йдеться у заяві AIFA.

Там додали, що застосовуватися можуть вакцини, розроблені компаніями Pfizer і Moderna.