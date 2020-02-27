В Італії госпіталізували громадянку України з підозрою на зараження коронавірусом COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Йдеться про 26-річну українку, яка працює на півночі Італії в місті Кремона.

“Сьогодні було отримано повідомлення від Генерального консульства України в Неаполі про підозру одного випадку COVID-19 серед громадян України в Італії – 26-річної українки, яка працює на півночі Італії в місті Кремона. Вона приїхала на південь Італії відвідати батьків”, – наголошується в повідомленні.

У МОЗ уточнили, що дівчина знаходиться в інфекційному відділенні в Неаполі, її стан не критичний.

Позитивний результат на коронавірус повинна остаточно підтвердити клініка “Спаланцані” в Римі.

“Генеральне консульство України в Неаполі тримає постійний контакт з місцевим штабом”, – уточнили в міністерстві.

Про підозру на коронавірус у громадянки України також повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“За наявною у мене інформацією від Міністерства закордонних справ, українка перебуває в Неаполі. Вона госпіталізована з підозрою. Тобто лабораторні дослідження ми ще чекаємо”, – розповів він.

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(На відео – з 16:20)

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на представників влади Італії, кількість випадків зараження коронавірусом у країні зросла до 528 (з 420, підтверджених у середу). Більшість із них зафіксовані в північних регіонах Італії.

Внаслідок зараження померли ще двоє людей. Відтак, кількість жертв коронавірусу в Італії зросла до 14 осіб.