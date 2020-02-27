Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Йдеться про 26-річну українку, яка працює на півночі Італії в місті Кремона.
“Сьогодні було отримано повідомлення від Генерального консульства України в Неаполі про підозру одного випадку COVID-19 серед громадян України в Італії – 26-річної українки, яка працює на півночі Італії в місті Кремона. Вона приїхала на південь Італії відвідати батьків”, – наголошується в повідомленні.
У МОЗ уточнили, що дівчина знаходиться в інфекційному відділенні в Неаполі, її стан не критичний.
Позитивний результат на коронавірус повинна остаточно підтвердити клініка “Спаланцані” в Римі.
“Генеральне консульство України в Неаполі тримає постійний контакт з місцевим штабом”, – уточнили в міністерстві.
Про підозру на коронавірус у громадянки України також повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“За наявною у мене інформацією від Міністерства закордонних справ, українка перебуває в Неаполі. Вона госпіталізована з підозрою. Тобто лабораторні дослідження ми ще чекаємо”, – розповів він.
(На відео – з 16:20)
Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на представників влади Італії, кількість випадків зараження коронавірусом у країні зросла до 528 (з 420, підтверджених у середу). Більшість із них зафіксовані в північних регіонах Італії.
Внаслідок зараження померли ще двоє людей. Відтак, кількість жертв коронавірусу в Італії зросла до 14 осіб.
- У жодного з 89 евакуйованих із Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлено коронавірус COVID-2019.
- За минулу добу на території Китаю повідомили про 433 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження в усьому світі досягла 82 тисяч 164 випадків.
- Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала технічні рекомендації для країн щодо стримування коронавірусу COVID-19.