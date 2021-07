Про це повідомляє місцеве видання RAI.

Зазначається, що град супроводжувався сильним вітром та зливою. Стихія пошкодила кілька сотень автомобілів на трасі А1, що зв’язує північ і південь Італії, на ділянці між Пармою і П’яченца.

Град завдав значної шкоди автівкам. Постраждали люди. При цьому наразі невідомо, скільки саме постраждалих. Також град пошкодив будинки місцевих жителів.

Метеорологи кажуть, що влітку цього року на півночі країни випала рекордна за останні 10 років кількість опадів у вигляді граду. Влада заявляє, що стихія завдана мільйонних збитків для інфраструктури та сільського господарства. При цьому південь Італії страждає від аномальної посухи.

Користувачі активно діляться світлинами та відео стихії.

#italyNEWS🌐 02. Northern and central parts of the country were bombarded by a freak storm – with ice balls so big they smashed through cars and destroyed orchards!

[RT] @wowbabel pic.twitter.com/DCc0OqdFPQ

— Berita Wow Babel (@WowBabelNews) July 27, 2021