Про це повідомляє місцеве видання RAI.

Зазначається, що град супроводжувався сильним вітром та зливою. Стихія пошкодила кілька сотень автомобілів на трасі А1, що зв’язує північ і південь Італії, на ділянці між Пармою і П’яченца.

Град завдав значної шкоди автівкам. Постраждали люди. При цьому наразі невідомо, скільки саме постраждалих. Також град пошкодив будинки місцевих жителів.

Фото:twitter.com/WowBabelNews

Метеорологи кажуть, що влітку цього року на півночі країни випала рекордна за останні 10 років кількість опадів у вигляді граду. Влада заявляє, що стихія завдана мільйонних збитків для інфраструктури та сільського господарства. При цьому південь Італії страждає від аномальної посухи.

Користувачі активно діляться світлинами та відео стихії.

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