Про це повідомляє Bloomberg.
Таке припущення зробили в Єврокомісії, зазначивши, що сценарій можливий у випадку, якщо епідемія коронавірусу на території цих країн затягнеться більш ніж на три місяці.
“Більш тривала епідемія може здійснити непропорційно негативний вплив через фактори невизначеності і канали фінансового ринку”, – йдеться в записці Європейської комісії про економічний вплив.
Рецесія в зазначених країнах може мати негативний вплив на фінансові ринки і ліквідність компаній. Великі компанії та підприємства змушені будуть зупиняти виробництво для боротьби з поширенням інфекції.
У зв’язку з цим в Єврокомісії розробили чіткий сценарій дій для міністрів фінансів країн-членів ЄС, щоб мінімізувати можливі ризики.
- Станом на 6 березня жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3383 особи, кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищило 98 тисяч.
- 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.