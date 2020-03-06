Спалах коронавірусу на території Європи може привести до рецесії в економіці таких країн, як Італія і Франція.

Про це повідомляє Bloomberg.

Таке припущення зробили в Єврокомісії, зазначивши, що сценарій можливий у випадку, якщо епідемія коронавірусу на території цих країн затягнеться більш ніж на три місяці.

“Більш тривала епідемія може здійснити непропорційно негативний вплив через фактори невизначеності і канали фінансового ринку”, – йдеться в записці Європейської комісії про економічний вплив.

Рецесія в зазначених країнах може мати негативний вплив на фінансові ринки і ліквідність компаній. Великі компанії та підприємства змушені будуть зупиняти виробництво для боротьби з поширенням інфекції.

У зв’язку з цим в Єврокомісії розробили чіткий сценарій дій для міністрів фінансів країн-членів ЄС, щоб мінімізувати можливі ризики.