Римо-католицька єпархія на Сицилії публічно перепросила обурених батьків після слів єпископа до групи дітей, що Санта-Клауса не існує.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство AP.

Італійські новини цитували слова єпископа Антоніо Стальяно під час нещодавнього релігійного фестивалю, де він заявив, що Санти не існує, а його червоний костюм створила компанія Coca-Cola для реклами.

Представники єпархії наполягають, що їх єпископ не мав на меті розвіяти мрії дітей за два тижні до Різдва. Директор з комунікацій єпархії, преподобний Алессандро Паоліно зазначив, що Стальяно намагається акцентувати справжнє значення Різдва та історію Святого Миколая, єпископа, який дарував подарунки бідним, і якого переслідував римський імператор.

“Насамперед від імені єпископа я висловлюю свій жаль через цю заяву, яка викликала розчарування у малюків, і хочу уточнити, що наміри Монсеньйора Стальяно були зовсім інші”, – заявив Паоліно.

Він також додав: “Ми, звісно, не повинні руйнувати уяву дітей, а черпати з неї добрі приклади, що є позитивними для життя. Отже, Санта-Клаус – це ефективний образ, який передає важливість дарування, щедрості, обміну. Але коли цей образ втрачає сенс, ви бачите [інший бік] Санта-Клауса – споживацтво, бажання володіти, купувати, купувати та купувати знову, тоді ви маєте переоцінити його, надавши йому нового сенсу”.

Коментатори розділилися: певна частина справді привітала спробу єпископа передати сакральну суть Різдва, яку багато хто губить. Інша частина звинуватила Стальяно в тому, що він втрутився в сімейні традиції святкування та пригнітив настрій дітей, чиї ранні роки життя були й так затьмарені пандемією.