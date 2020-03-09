Про це повідомляє Corriere Della Sera.

Заворушення почалися в неділю після того, як ув’язненим оголосили про заборону на відвідування рідними і близькими.

У в’язниці міста Модена бунт призвів до людських жертв. Близько 60 осіб підпалили в’язницю, щоб зробити спробу втечі, після чого захопили будівлю, включно з лазаретом. Там засуджені знайшли метадон та інші наркотики.

Mi arriva questo video che riprende il carcere di San Vittore, storico e affollato penitenziario in centro a Milano.

La protesta scoppiata dopo le limitazioni imposte per limitare la diffusione del #coronavirus pic.twitter.com/p0I65FI6dq — Simone Alliva (@SimoneAlliva) March 9, 2020

🚨 #ITALY 🚨 #Foggia detainees in revolt attempt to escape, injured & violent clashes with the police forces (6 dead source). Protests also in Milan, Bari, Modena, Naples, Salerno and Frosinone.pic.twitter.com/AtWk6Kyp6N — ISCResearch (@ISCResearch) March 9, 2020

Nel frattempo a Modena il carcere è sotto controllo dei detenuti. pic.twitter.com/5gWM9L5yUj — Alessandro (@90ordnasselA) March 8, 2020

#COVID19 CHAOS in Italy.

Inmates rioting – 6 dead and 50 escaping from Foggia prison – 4 seriously injured, 18 injured, including 3 guards and 7 health workers in Modena – at the San Vittore prison, detainees are on the roof! pic.twitter.com/3Kdr4QTWkm — World Updates (@Rntk____) March 9, 2020

В результаті, коли силовики увійшли до в’язниці, вона виявили близько двадцяти ув’язнених в стані сильного наркотичного сп’яніння. Двох врятувати не вдалося, вони померли від передозування. Ще одна людина загинула, надихавшись димом.

Після того, як в’язнів перевели в інші будівлі, померли ще три людини. Причина цих смертей ще не встановлена.

Під час бунту постраждали троє співробітників в’язниці і семеро медиків.

Глава пенітенціарної роботи Італії Франческо Базентіні повідомив, що бунти почалися в Салерно на півдні країни, після чого їх підтримали ув’язнені в Модені, Неаполі, Фрозіноне, Павії, Фоджа.