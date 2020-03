Про це повідомляє Corriere Della Sera.

Заворушення почалися в неділю після того, як ув’язненим оголосили про заборону на відвідування рідними і близькими.

У в’язниці міста Модена бунт призвів до людських жертв. Близько 60 осіб підпалили в’язницю, щоб зробити спробу втечі, після чого захопили будівлю, включно з лазаретом. Там засуджені знайшли метадон та інші наркотики.

Mi arriva questo video che riprende il carcere di San Vittore, storico e affollato penitenziario in centro a Milano. La protesta scoppiata dopo le limitazioni imposte per limitare la diffusione del #coronavirus pic.twitter.com/p0I65FI6dq

Protests also in Milan, Bari, Modena, Naples, Salerno and Frosinone. pic.twitter.com/AtWk6Kyp6N

🚨 #ITALY 🚨 #Foggia detainees in revolt attempt to escape, injured & violent clashes with the police forces (6 dead source).

#COVID19 CHAOS in Italy.

Inmates rioting

– 6 dead and 50 escaping from Foggia prison

– 4 seriously injured, 18 injured, including 3 guards and 7 health workers in Modena

– at the San Vittore prison, detainees are on the roof! pic.twitter.com/3Kdr4QTWkm

— World Updates (@Rntk____) March 9, 2020