Про це повідомляє Corriere Della Sera.
Заворушення почалися в неділю після того, як ув’язненим оголосили про заборону на відвідування рідними і близькими.
У в’язниці міста Модена бунт призвів до людських жертв. Близько 60 осіб підпалили в’язницю, щоб зробити спробу втечі, після чого захопили будівлю, включно з лазаретом. Там засуджені знайшли метадон та інші наркотики.
Mi arriva questo video che riprende il carcere di San Vittore, storico e affollato penitenziario in centro a Milano.
La protesta scoppiata dopo le limitazioni imposte per limitare la diffusione del #coronavirus pic.twitter.com/p0I65FI6dq
— Simone Alliva (@SimoneAlliva) March 9, 2020
🚨 #ITALY 🚨 #Foggia detainees in revolt attempt to escape, injured & violent clashes with the police forces (6 dead source).
Protests also in Milan, Bari, Modena, Naples, Salerno and Frosinone.pic.twitter.com/AtWk6Kyp6N
— ISCResearch (@ISCResearch) March 9, 2020
Nel frattempo a Modena il carcere è sotto controllo dei detenuti. pic.twitter.com/5gWM9L5yUj
— Alessandro (@90ordnasselA) March 8, 2020
#COVID19 CHAOS in Italy.
Inmates rioting
– 6 dead and 50 escaping from Foggia prison
– 4 seriously injured, 18 injured, including 3 guards and 7 health workers in Modena
– at the San Vittore prison, detainees are on the roof! pic.twitter.com/3Kdr4QTWkm
— World Updates (@Rntk____) March 9, 2020
В результаті, коли силовики увійшли до в’язниці, вона виявили близько двадцяти ув’язнених в стані сильного наркотичного сп’яніння. Двох врятувати не вдалося, вони померли від передозування. Ще одна людина загинула, надихавшись димом.
Після того, як в’язнів перевели в інші будівлі, померли ще три людини. Причина цих смертей ще не встановлена.
Під час бунту постраждали троє співробітників в’язниці і семеро медиків.
Глава пенітенціарної роботи Італії Франческо Базентіні повідомив, що бунти почалися в Салерно на півдні країни, після чого їх підтримали ув’язнені в Модені, Неаполі, Фрозіноне, Павії, Фоджа.
- В Італії на карантин закрили північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни.
- Раніше у Ватикані був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
- Раніше з’явилася інформація про нездужання Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що 83-річний понтифік скасував ряд офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції.