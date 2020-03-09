Про це повідомляє Corriere Della Sera.

Заворушення почалися в неділю після того, як ув’язненим оголосили про заборону на відвідування рідними і близькими.

У в’язниці міста Модена бунт призвів до людських жертв. Близько 60 осіб підпалили в’язницю, щоб зробити спробу втечі, після чого захопили будівлю, включно з лазаретом. Там засуджені знайшли метадон та інші наркотики.

В результаті, коли силовики увійшли до в’язниці, вона виявили близько двадцяти ув’язнених в стані сильного наркотичного сп’яніння. Двох врятувати не вдалося, вони померли від передозування. Ще одна людина загинула, надихавшись димом.

Після того, як в’язнів перевели в інші будівлі, померли ще три людини. Причина цих смертей ще не встановлена.

Під час бунту постраждали троє співробітників в’язниці і семеро медиків.

Глава пенітенціарної роботи Італії Франческо Базентіні повідомив, що бунти почалися в Салерно на півдні країни, після чого їх підтримали ув’язнені в Модені, Неаполі, Фрозіноне, Павії, Фоджа.

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