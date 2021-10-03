Про це повідомляє італійське видання ANSA.

Невеликий приватний літак впав на порожню будівлю на околиці Мілана. Загинули вісім людей, що перебували на борту – пілот, другий пілот, п’ятеро дорослих та дитина.

Фото: Reuters

Місцеві спочатку чули шипіння, опісля – оглушливий звук вибуху. На щастя, в будівлі на той час відбувався ремонт, тому вона була порожньою. Під час зіткнення вогонь перекинувся на транспортні засоби, що були припарковані уздовж вулиці.

Національне агентство з безпеки польотів (ANSV) розпочало розслідування. На місце авіатрощі відправили слідчого. Згідно з попередніми даними, усі загиблі були іноземцями – пілот був громадянином Німеччини, а серед пасажирів були громадяни Франції. Наразі триває ідентифікація тіл.