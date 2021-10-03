У неділю, 3 жовтня, у Мілані (Італія) на порожню будівлю впав приватний легковий літак. Усі члени екіпажу загинули.

Про це повідомляє італійське видання ANSA.

Невеликий приватний літак впав на порожню будівлю на околиці Мілана. Загинули вісім людей, що перебували на борту – пілот, другий пілот, п’ятеро дорослих та дитина.

Місцеві спочатку чули шипіння, опісля – оглушливий звук вибуху. На щастя, в будівлі на той час відбувався ремонт, тому вона була порожньою. Під час зіткнення вогонь перекинувся на транспортні засоби, що були припарковані уздовж вулиці.

Національне агентство з безпеки польотів (ANSV) розпочало розслідування. На місце авіатрощі відправили слідчого. Згідно з попередніми даними, усі загиблі були іноземцями – пілот був громадянином Німеччини, а серед пасажирів були громадяни Франції. Наразі триває ідентифікація тіл.

