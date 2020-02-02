У лікарні Спалланзані в Римі (Італія) медикам вдалося ізолювати коронавірус, що дасть можливість більш детально його вивчити і взяти участь в розробці вакцини.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

“Коронавірус було ізольовано в лікарні Спалланзані протягом цих годин. Це означає, що є більше можливостей вивчити його, щоб визначити, що робити, щоб обмежити його”, – сказав Сперанца.

Він пояснив, що це “глобальне відкриття”, яке буде доступно для всього міжнародного співтовариства.

Ізолювати вірус вдалося за допомогою того, що в зазначеній лікарні перебувають двоє китайських туристів, заражених коронавірусом.

Після їх госпіталізації уряд Італії оголосив шестимісячну надзвичайну ситуацію у зв’язку з ризиками для здоров’я, пов’язаними з коронавірусом з Китаю.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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