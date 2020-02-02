Про це повідомив міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.
“Коронавірус було ізольовано в лікарні Спалланзані протягом цих годин. Це означає, що є більше можливостей вивчити його, щоб визначити, що робити, щоб обмежити його”, – сказав Сперанца.
Він пояснив, що це “глобальне відкриття”, яке буде доступно для всього міжнародного співтовариства.
Ізолювати вірус вдалося за допомогою того, що в зазначеній лікарні перебувають двоє китайських туристів, заражених коронавірусом.
Після їх госпіталізації уряд Італії оголосив шестимісячну надзвичайну ситуацію у зв’язку з ризиками для здоров’я, пов’язаними з коронавірусом з Китаю.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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