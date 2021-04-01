Усі медичні працівники в Італії повинні отримати щеплення проти коронавірусу. Інакше існує ризик відсторонення від виконання професійних обов’язків.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посиланням на заяву уряду.

Рішення уряду пояснюється посиленням заходів безпеки щодо вразливих пацієнтів, які можуть інфікуватися під час візиту до лікаря. Однак урядові критики ставлять під сумнів законність примусу до вакцинації.

Згідно з указом, схваленим кабінетом прем’єр-міністра Маріо Драгі, медичні працівники, включаючи фармацевтів, “повинні пройти вакцинацію”. Ті, хто відмовляється, можуть бути відсторонені від роботи без оплати праці до кінця року.

“Метою заходу є максимальний захист як медичних працівників, так і тих, хто перебуває в середовищі, яке може бути більш схильним до ризику зараження”, – йдеться у повідомленні уряду.

Крім того, італійський уряд закріпив на законодавчому рівні положення про те, що, при дотриманні всіх належних правил вакцинації, лікарі не несуть відповідальності за виникнення можливих побічних явищ препарату.

Сьогодні Італія залишається однієї з найбільше постраждалих від коронавірусу. Від початку пандемії захворіли понад 3,3 млн осіб, з них майже 104 тисячі загинули.