Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Цей крок дозволить особам у віці від 12 років і старше, які мають хоча б одне щеплення проти коронавірусу, отримати доступ до цілого ряду місць, включаючи закриті ресторани, кінотеатри і тренажерні зали.

Водночас, проїзний для транспорту не знадобиться.

Зазначається, що коронавірус знову набирає обертів в Італії через Delta-штам. За останній тиждень число нових випадків захворювання подвоїлося, і в четвер було зареєстровано понад 5000 випадків зараження.

Близько половини італійців в даний час повністю вакциновані. Загалом, з початку епідемії в Італії було підтверджено понад 4,3 мільйона випадків інфікування, з них майже 128 000 смертей, пов’язаних з COVID-19.