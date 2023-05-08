Міністерство закордонних справ Італії "наполегливо рекомендувало" всім італійцям, які ще перебувають в Україні, будь-яким способом виїхати.

Про це повідомляє SkyNews.

Попередження оголосили у зв’язку зі “все більш потужними ракетними обстрілами Києва та всієї території України”.

“Будь-які поїздки в Україну настійно не рекомендовані”, – мовиться в повідомленні, закликаючи всіх, хто збирається на роботу, вживати “належних заходів із запобігання ризику та пом’якшення” і проявляти “максимальну обережність”.

Вночі та вранці 8 травня Росія завдала низку ударів БПЛА, ракет і авіації по містах України.

По Харківській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях росіяни завдали 16 ракетних ударів, по населених пунктах і позиціях військових – 61 авіаудар.

Загинули та поранені цивільні, пошкоджено багатоповерхівки та житлові будинки, повідомили військові.

Зауважимо, ввечері 8 травня російські війська почали обстріл Харкова. Перший вибух пролунав одразу після оголошення тривоги. Згодом стало відомо про влучання у Харківському районі.