Про це повідомляє SkyNews.
Попередження оголосили у зв’язку зі “все більш потужними ракетними обстрілами Києва та всієї території України”.
“Будь-які поїздки в Україну настійно не рекомендовані”, – мовиться в повідомленні, закликаючи всіх, хто збирається на роботу, вживати “належних заходів із запобігання ризику та пом’якшення” і проявляти “максимальну обережність”.
Вночі та вранці 8 травня Росія завдала низку ударів БПЛА, ракет і авіації по містах України.
По Харківській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях росіяни завдали 16 ракетних ударів, по населених пунктах і позиціях військових – 61 авіаудар.
Загинули та поранені цивільні, пошкоджено багатоповерхівки та житлові будинки, повідомили військові.
Зауважимо, ввечері 8 травня російські війська почали обстріл Харкова. Перший вибух пролунав одразу після оголошення тривоги. Згодом стало відомо про влучання у Харківському районі.
- У Міністерстві оборони України вважають, що нині неможливо передбачити, чи відбудеться загострення російських атак з нагоди 9 травня. Проте заступниця глави МОУ Ганна Маляр заявила, що виключати таку ймовірність не можна.
- У ніч на 8 травня, під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами з різних напрямків, внаслідок чого в столиці є руйнування та постраждалі.
- У ніч з 7 на 8 травня російська авіація завдала ракетного удару по Одеській області. Внаслідок цього поранено три особи, а одна вважається безвісти зниклою.