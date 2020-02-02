Про це повідомляє DW.

У зв’язку із знешкодженням бомби, 3,5 тисячі місцевих жителів довелося евакуювати, а рух транспорту – призупинити.

Бомба була на материковій частині Венеції, і після того як її витягли, близько 12:30 за місцевим часом, рух транспорту відновили. Далі планується її знешкодити. Це станеться у відкритому морі.

Італійські ЗМІ писали про те, що бомба була знайдена біля промислового порту в районі Маргера, недалеко від залізничної колії.

Коли саме бомба була скинута на місто, невідомо.

Можливо, це американська бомба, так як саме під час Другої світової війни Венеція в 1944 році піддавалася бомбардуванню ВПС США.

  • З центральної частини Турину (Італія) екстрено евакуювали понад 10 тисяч людей унаслідок проведення робіт зі знешкодження бомби часів Другої світової війни.