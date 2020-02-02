У Венеції (Італія) знайшли бомбу часів Другої світової війни, вага якої 220 кг. Триває операція зі знешкодження.

Про це повідомляє DW.

У зв’язку із знешкодженням бомби, 3,5 тисячі місцевих жителів довелося евакуювати, а рух транспорту – призупинити.

Бомба була на материковій частині Венеції, і після того як її витягли, близько 12:30 за місцевим часом, рух транспорту відновили. Далі планується її знешкодити. Це станеться у відкритому морі.

#BombaDay

✅Fase 1 completata

Può riprendere la circolazione nell’area di sicurezza. Le famiglie possono rientrare nelle case Ripristinati i trasporti pubblici di #ACTV

L’ordigno è affidato alla @ItalianNavy e @guardiacostiera per le operazioni di trasporto e brillamento in mare pic.twitter.com/VRhvVZuIkU — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) February 2, 2020

Італійські ЗМІ писали про те, що бомба була знайдена біля промислового порту в районі Маргера, недалеко від залізничної колії.

Коли саме бомба була скинута на місто, невідомо.

Можливо, це американська бомба, так як саме під час Другої світової війни Венеція в 1944 році піддавалася бомбардуванню ВПС США.