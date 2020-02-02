Про це повідомляє DW.
У зв’язку із знешкодженням бомби, 3,5 тисячі місцевих жителів довелося евакуювати, а рух транспорту – призупинити.
Бомба була на материковій частині Венеції, і після того як її витягли, близько 12:30 за місцевим часом, рух транспорту відновили. Далі планується її знешкодити. Це станеться у відкритому морі.
#BombaDay
✅Fase 1 completata
Può riprendere la circolazione nell’area di sicurezza. Le famiglie possono rientrare nelle case Ripristinati i trasporti pubblici di #ACTV
L’ordigno è affidato alla @ItalianNavy e @guardiacostiera per le operazioni di trasporto e brillamento in mare pic.twitter.com/VRhvVZuIkU
— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) February 2, 2020
Італійські ЗМІ писали про те, що бомба була знайдена біля промислового порту в районі Маргера, недалеко від залізничної колії.
Коли саме бомба була скинута на місто, невідомо.
Можливо, це американська бомба, так як саме під час Другої світової війни Венеція в 1944 році піддавалася бомбардуванню ВПС США.
- З центральної частини Турину (Італія) екстрено евакуювали понад 10 тисяч людей унаслідок проведення робіт зі знешкодження бомби часів Другої світової війни.