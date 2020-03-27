Covid-19 Україна

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В Італії новий добовий рекорд смертності від COVID-19: загинули майже 1000 оcіб

В Італії черговий стрибок смертності від коронавірусу COVID-19. За добу померли майже 1 тисяча осіб.

П’ятниця, 27 березня 2020, 19:51

Про це свідчать дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Станом на вечір 27 березня в Італії зареєстровано 86 498 випадків захворювання на COVID-19. Понад чверть випадків (23 895) зафіксовано  в області Ломбардія, що на півночі країни.

За останню добу кількість загиблих збільшилася до рекордних 969. Загальна кількість загиблих пацієнтів — 9 134. Кількість  пацієнтів, що одужали минулої доби,  зросла на 589 та досягла 10 950.

Зазначимо, наразі Італія залишається найбільш постраждалою від нового захворювання європейською країною. Слідом ідуть Іспанія та Німеччина, де зафіксовано 64 059 і 49 344 випадки  хвороби.

Крім того, кількість хворих та загиблих в Італії вже перевищила показники Китаю, де COVID-19 був виявлений вперше. З початку спалаху там зафіксовано 81 897 випадків хвороби та 3 296 летальних випадків. Пацієнтів, що одужали,  — майже 75 тисяч.

Попердній  добовий рекорд за кількістю смертей Італія встановила    минулої  суботи. Тоді від COVID-19 в країні загинули 793 людини.

  • Раніше повідомлялося, що в Італії більш ніж 99% померлих внаслідок захворювання коронавірусом COVID-19 мали також інші проблеми зі здоров’ям.
  • Наприкінці лютого італійська влада все ще закликала туристів відвідати Мілан, незважаючи на перші летальні випадки через коронавірус COVID-19 у країні.
Теги: COVID19, Італія, коронавірус, смертность

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