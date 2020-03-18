В Італії місцеві поліцейські оштрафували 53-річну українку, яка незаконно продавала стерильні маски на вулиці.

Про це повідомляє італійське видання Milano Today.

Уточнюється, що жінка була помічена в Мілані 15-го березня 2020 го року.

За словами місцевого жителя, українка кілька днів продавала медичні маски біля місцевого супермаркету.

“Поліціянти дісталися до цього місця і відразу ж помітили 53-річну жінку, яка намагалася втекти, сховавши товар під курткою”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що українка визнала, що продавала маски. Вона була оштрафована за торгівлю в громадських місцях без дозволу, а також за невиконання указу уряду залишатися вдома.

При цьому не вказується, на яку суму була оштрафована громадянка України.

Нагадаємо, з 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.

Крім того, 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.