Італійський регулятор оштрафував компанію Facebook на 7 млн євро (8,5 млн доларів) за несумлінне використання персональних даних.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Штраф наклало італійське Управління із конкуренції і ринку (AGCM) за невиконання вимоги від 2018 року про зміну методів обробки даних.

Тоді відомство звинуватило Facebook у недостатньому інформуванні користувачів про збір та використання їхніх особистих даних.

Регулятор наполягав, що Facebook має ще на етапі реєстрації в соцмережі попереджати користувачів, що збиратиме дані про їх активність у комерційних цілях. Замість цього увага акцентувалася на “безкоштовних можливостях” використання сервісу.

Наприкінці 2018 року регулюючий орган оштрафував компанію на 10 млн євро за введення італійських користувачів в оману щодо того, як їхні дані будуть збиратися і передаватися стороннім сервісам. У відомстві зазначали, що в Facebook порушили споживчий кодекс Італії і використовували дані користувачів у комерційних цілях, інформує Politico.

Facebook оскаржила це рішення. В результаті компанії на початку 2020 року вдалося скоротити розмір штрафу до 5 млн євро.

Facebook повинна була внести виправлення і опублікувати відповідне повідомлення для всіх італійських користувачів.

Тепер же італійський регулятор дійшов висновку, що Facebook не повністю виконала розпорядження від 2018 року щодо виправлення практик, які вводять в оману.

На думку регулятора, соцмережа досі не надає чіткої інформації про політику використання даних користувачів при реєстрації (в тому числі з комерційною метою). На думку відомства, таким чином соцмережа вводить в оману нових користувачів, які реєструються на платформі.

Регулятор наполягає, що користувачі повинні мати можливість самостійно вирішити, чи слід використовувати їхні дані.

“Поточне розслідування довело, що компанія… не зупинила недобросовісну практику”, – йдеться в заяві регулятора.

Представник Facebook повідомив, що компанія взяла до відома оголошення регулятора, але почекає висновків апеляційної інстанції.

“Ми вже внесли низку змін, в тому числі в умови користування, щоб прояснити, як ми використовуємо дані для надання послуг персоналізованої реклами”, – запевнили в компанії.