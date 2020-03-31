Про це свідчать дані сайту worldometers.
В цілому, кількість випадків зараження в Італії фіксується на позначці 101 тисяча 739.
З них близько 10% випадків – летальні. Тобто в результаті захворювання коронавірусом померли 11 тисяч 591 пацієнт.
Рівень одужання в країні поки не високий. 14 тисяч 620 пацієнтів уже одужали і виписані з лікарень.
В цілому, Італія на другому місці серед загального заліку країн, де є випадки зараження коронавірусом. Лідером в рейтингу залишаються США. Там близько 165 тисяч випадків захворювання.
- 28 березня в Італії внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 загинули вже понад 10 тисяч осіб.
- 27 березня в Італії встановлено новий добовий рекорд смертності від COVID-19 – померли майже 1 тисяча осіб.