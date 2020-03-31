В Італії з початку пандемії коронавірусу в результаті зараження COVID-19 померли близько 10% пацієнтів, це 11,5 тисяч громадян.

Про це свідчать дані сайту worldometers.

В цілому, кількість випадків зараження в Італії фіксується на позначці 101 тисяча 739.

З них близько 10% випадків – летальні. Тобто в результаті захворювання коронавірусом померли 11 тисяч 591 пацієнт.

Рівень одужання в країні поки не високий. 14 тисяч 620 пацієнтів уже одужали і виписані з лікарень.

В цілому, Італія на другому місці серед загального заліку країн, де є випадки зараження коронавірусом. Лідером в рейтингу залишаються США. Там близько 165 тисяч випадків захворювання.