В Італії скасували комунальні платежі на час карантину — фейк

У Мережі почали поширювати фейк про те, що нібито в Італії на час карантину через COVID-19 скасували сплату комунальних платежів.

Інформацію проаналізував проект “По той бік новин”. Так деякі користувачі соцмережі почали поширювати інформацію про те, що на час карантину в Італії нібито скасували плату за житло, комунальні послуги, а також відтермінували виплату кредитів.

Автори проекту з’ясували, що ця інформація не відповідає дійсності.

“Нас вчора засипали повідомленнями з проханням перевірити, чи дійсно в Італії скасували всі комунальні платежі в період карантину. Ні, друзі. Це брехня. Так само брехня про скасування оплати за житло. А по кредитах — маніпуляція”, — зазначили вони.

Насправді ж 16 березня уряд на чолі з прем’єр-міністром країни Джузеппе Конте провели позачергове засідання, на якому ввели велику кількість пільг для населення і бізнесу, які постраждали через карантин. Документ з повним переліком пільг опублікований на сайті уряду.

Так, уряд вирішив відшкодувати по 600 євро 5 млн сезонних працівників та самозайнятих осіб. Також самозайнятим працівникам, фрілансерам та фізичним особам-підприємцям гарантують сприяння в отриманні позики.

Звільнення співробітників заморожено на 60 днів (починаючи з 23 лютого). Щоб підтримати працездатних батьків через припинення роботи шкіл передбачена можливість взяти оплачувану відпустку до 15 днів зі збереженням 50% оплати праці. Цю відпустка можуть використовувати по черзі батьки, щоб доглядати за дітьми.

Підприємцям, оборот бізнесу яких менше 2 млн євро, все податкові терміни перенесли на кінець травня.

Лікарям, медсестрам, лаборантам, радіологам, соціальним та медичним працівників, а також правоохоронцям виплатять премії до 1 тисяч євро. Медичні працівники та ті фахівці, які працюють під час карантину і виховують дітей у віці до 12 років, можуть вимагати оплачуваної відпустки для батьків або компенсацію оплати няні (600 євро).

Також для тих, хто взяв іпотеку вперше, але опинився в біді, передбачили можливість призупинити іпотечний платіж на період карантину.

Однак про зазначені авторами поста пільги не йдеться.