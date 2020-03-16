В Італії пацієнтам з COVID-19, які старше 80 років або мають хронічні захворювання, можуть почати відмовляти в інтенсивній терапії через брак місць.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

В Італії налічується 5090 ліжок для інтенсивної терапії, що наразі перевищує кількість пацієнтів, які їх потребують. Однак країні також потрібні лікарі та медсестри та обладнання. Уряд працює над закупівлями та пошуком нових співробітників.

Найбільш постраждалим регіоном залишається Ломбардія, але число хворих зростає у всій країні. Так в сусідньому регіоні П’ємонт в суботу було зафіксовано 180 нових випадків захворювання та 27 летальних випадків.

Навантаження на медичну систему зростає та місцевій владі доводиться вживати заходів. Чиновники італійського регіону П’ємонт пропонують в разі нестачі ліжок у відділеннях інтенсивної терапії відмовляти в лікуванні пацієнтам старше 80 років, а також тим, у кого є інші серйозні захворювання.

“Зростання нинішньої епідемії робить можливим досягнення точки дисбалансу між клінічними потребами пацієнтів з COVID-19 та ефективною доступністю інтенсивних ресурсів. Якщо стане неможливо надавати всім пацієнтам послуги інтенсивної терапії, необхідно буде застосувати критерії для доступу до інтенсивного лікування, що залежить від обмеженості наявних ресурсів. … Критерії доступу до інтенсивної терапії в екстрених випадках мають включати вік менше 80 років або бал за індексом супутніх захворювань по Чарльсону менше 5”, — йдеться в документі, підготовленому департаментом цивільного захисту регіону П’ємонт, який є в розпорядженні редакції The Telegraph.

Повідомляється, що документ вже завершено, він буде відправлений у лікарні після схвалення науково-технічним комітетом. Очікується, що ці норми почнуть діяти по всій країні.

Місцева влада хоче відтермінувати застосування цих критеріїв настільки, наскільки це буде можливим.

“Тут, в П’ємонті, ми прагнемо якомога довше відкладати використання цих критеріїв. Зараз є місця для інтенсивної терапії, і ми працюємо над тим, щоб створити більше. Ми хочемо прибути якомога пізніше в той момент, коли ми матимемо вирішувати, хто живе, а хто вмирає. Критерії стосуються тільки доступу до інтенсивної терапії — ті, хто не отримує доступу до інтенсивної терапії, все одно отримають все можливе лікування”, — зазначив президент науково-технічного комітету по коранавірусу П’ємонту Роберто Тести.

Зазначимо, станом на 16 березня в Італії зафіксовано 27980 випадків захворювання на COVID-19. 2158 пацієнтів загинули, ще 2749 — одужали.