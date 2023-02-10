Про це повідомляє ANSA.

Зауважимо, Італія та Франція доки не оголосили про рішення офіційно, проте прем’єр-міністерка підтвердила таку вірогідність.

За словами Мелоні, Італія “готова виконувати свою роль на 360 градусів”. Також вона не згодна з тим, що військова допомога від партнерів веде до ескалації російської агресії.

“Так, ми вже деякий час беремо участь у спільному з Парижем дуже важливому для України питанні. Я думаю, що ми просуваємося швидко і найближчими днями ми зможемо оголосити про це остаточно”, — сказала прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, що українські захисники вирушили на навчання з комплексами протиповітряної оборони SAMP-T. Система має надійти до України вже навесні від Франції та Італії.

ДОВІДКА: ЗРК SAMP/T-MAMBA – наземна система, призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це також єдина європейська оборонна система з протибалістичною здатністю. Цей зенітний ракетний комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France і Thales.