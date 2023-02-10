Про це повідомляє ANSA.
Зауважимо, Італія та Франція доки не оголосили про рішення офіційно, проте прем’єр-міністерка підтвердила таку вірогідність.
За словами Мелоні, Італія “готова виконувати свою роль на 360 градусів”. Також вона не згодна з тим, що військова допомога від партнерів веде до ескалації російської агресії.
“Так, ми вже деякий час беремо участь у спільному з Парижем дуже важливому для України питанні. Я думаю, що ми просуваємося швидко і найближчими днями ми зможемо оголосити про це остаточно”, — сказала прем’єр-міністерка.
Нагадаємо, що українські захисники вирушили на навчання з комплексами протиповітряної оборони SAMP-T. Система має надійти до України вже навесні від Франції та Італії.
ДОВІДКА: ЗРК SAMP/T-MAMBA – наземна система, призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це також єдина європейська оборонна система з протибалістичною здатністю. Цей зенітний ракетний комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France і Thales.
- 1 лютого міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що майбутній пакет військової допомоги Україні “імовірно” включатиме “зброю для захисту від російських ракетних атак”.
- Наприкінці січня ЗМІ повідомили, що Франція та Італія спільно замовлять декілька сотень зенітних ракет Aster-30, якими оснащують системи Mamba SAMP/T. Частину цих ракет держави передадуть Україні.
- Окрім цього, 30 січня Франція та Австралія заявили, що співпрацюватимуть у багатомільйонному проєкті з виготовлення “кількох тисяч” артилерійських снарядів для України.