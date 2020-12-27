Про це повідомляє агентство Reuters.
“Це початок кінця, і я сподіваюся стати першою з більш ніж 60 мільйонів італійців”, – сказала 29-річна медсестра Клаудія Аліверніні, яка в числі перших отримала вакцину, розроблену Pfizer і BioNTech.
У четвер в Італії було зареєстровано понад 2 мільйонів випадків зараження COVID-19. При цьому в країні зафіксовано 70 909 смертельних випадків, що є найвищим показником в Європі і п’ятим за величиною в світі.
Для італійців вакцина буде безкоштовною, а медичні працівники і люди похилого віку будуть першими, кому її зроблять.
Угорщина і Словаччина почали прищеплювати населення в суботу. Сьогодні ж до масової вакцинації приєдналися всі країни-члени Євросоюзу.
В Італії доставили близько 9750 доз, і ще 470 000 доз повинні надійти з наступного тижня.
На міських площах по всій Італіїї з’являться тимчасові медичні павільйони, що працюють на сонячній енергії, які будуть виглядати як п’ятипелюсткові квіти примули, символ весни.
- Медичні працівники на північному сході Німеччини вирішили не чекати неділі і почали імунізацію мешканців будинку для людей похилого віку.
- В Угорщині першим вакцину отримав лікар центральної лікарні Дель-Пешт.
- 24 грудня у Мексиці починалася вакцинація медичних працівників. Таким чином уряд реагує на різкий сплеск кількості госпіталізованих з інфекцій COVID-19.
- 23 грудня Дубай почав безкоштовну вакцинацію населення проти коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech.
- 23 грудня у Швейцарії розпочалася масова вакцинація населення проти коронавірусу COVID-19 препаратом компаній Pfizer і BioNTech.