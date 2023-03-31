Італійське агентство із захисту даних повідомило, що розпочало розслідування щодо чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT компанії OpenAI через підозру в порушенні правил збору даних.

Про це інформує Reuters.

Агентство також звинуватило ChatGPT, який фінансується корпорацією Microsoft, у тому, що він не перевіряє вік своїх користувачів. Передбачається, що чат-бот призначений для людей віком від 13 років.

Агентство повідомило, що тимчасово обмежило використання чат-ботом персональних даних італійських користувачів. За даними видання, в OpenAI не одразу відповіла на запит Reuters про коментар, надісланий електронною поштою.

Зокрема, Італійське агентство із захисту даних заявило про “відсутність будь-якої правової бази, яка виправдовує масовий збір і зберігання персональних даних з метою “навчання” алгоритмів, що лежать в основі роботи платформи”.

Зазначається, що з моменту запуску ChatGPT викликав технологічне захоплення, спонукаючи конкурентів запускати аналогічні продукти, а компанії – інтегрувати його або подібні технології у свої додатки та продукти.

Згідно з дослідженням UBS, опублікованим минулого місяця, всього через два місяці після запуску чат-бота, кількість активних користувачів досягла 100 мільйонів щомісяця, що робить його додатком, який найшвидше зростає та набирає популярності серед користувачів.

Зауважимо, що цього тижня правоохоронний орган Європейського Союзу Європол попередив про потенційне зловживання чат-ботом у спробах шахрайства, дезінформації та кіберзлочинності.