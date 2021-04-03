В Італії почався великодній локдаун

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.
Всі регіони країни зараз перебувають в “червоній зоні” з найжорсткішими обмеженнями, оскільки країна бореться з третьою хвилею епідемії коронавірусу.
Пересування з некритичною метою заборонені, але людям дозволили розділити пасхальну трапезу вдома з двома дорослими з інших домогосподарств. Всі другорядні магазини закриті, а в кафе і ресторанах діє послуга “тільки на винос”.
При цьому, церкви залишаються відкритими, але прихожан закликають відвідувати служби виключно в їх власних регіонах.
Крім того, другий рік поспіль Папа Франциск буде проголошувати своє пасхальне послання до порожньої площі Святого Петра.
Після святкових вихідних різні регіони будуть залишатися в обмеженнях або в “помаранчевої зони”, або “червоної” до кінця місяця.
В цілому в Італії понад 110 328 осіб померли від коронавірусу, всього в країні було зареєстровано 3,6 мільйона підтверджених інфекцій.
- У четвер, 18 березня, Італія вперше відзначила національний День пам’яті жертв пандемії.
- Італія обрала саме 18 березня, оскільки торік цього дня армію вперше залучили для вивезення трун з переповненого крематорію Бергамо. Того ж дня померло найбільше людей за перші місяці пандемії — 475.