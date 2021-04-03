Covid-19 Україна

оновлено 03.04.2021 о 12:02

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В Італії почався великодній локдаун

З суботи, 3 квітня, в Італії почав діяти строгий триденний локдаун, введений для запобігання сплеску нових випадків захворювання COVID-19 на Великдень.

Субота, 3 квітня 2021, 12:25

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Всі регіони країни зараз перебувають в “червоній зоні” з найжорсткішими обмеженнями, оскільки країна бореться з третьою хвилею епідемії коронавірусу.

Пересування з некритичною метою заборонені, але людям дозволили розділити пасхальну трапезу вдома з двома дорослими з інших домогосподарств. Всі другорядні магазини закриті, а в кафе і ресторанах діє послуга “тільки на винос”.

При цьому, церкви залишаються відкритими, але прихожан закликають відвідувати служби виключно в їх власних регіонах.

Крім того, другий рік поспіль Папа Франциск буде проголошувати своє пасхальне послання до порожньої площі Святого Петра.

Після святкових вихідних різні регіони будуть залишатися в обмеженнях або в “помаранчевої зони”, або “червоної” до кінця місяця.

В цілому в Італії понад 110 328 осіб померли від коронавірусу, всього в країні було зареєстровано 3,6 мільйона підтверджених інфекцій.

Теги: Великдень, Італія, карантин, Коронавірус, локдаун

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