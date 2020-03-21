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В Італії загинула рекордна кількість пацієнтів з COVID-19

В Італії рекордна смертність від коронавірусу COVID-19. У країні загинули понад 4 тисяч пацієнтів з підтвердженим діагнозом.

Субота, 21 березня 2020, 01:33

Про це свідчать дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Станом на вечір 20 березня в Італії зареєстровано 37 860 випадків захворювання на COVID-19. Більше третини випадків (15 420) зафіксовані в області Ломбардія, що на півночі країни.

Тільки 5129 пацієнтів з COVID-19 в Італії вже одужали. При цьому за останню добу кількість загиблих значно збільшилася і досягла нової рекордної позначки — зафіксовано 627 летальних випадків.

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Всього з початку спалаху в Італії від коронавірусу загинули 4 032 пацієнти. Ще 18 березня кількість загиблих не перевищувала 3 тисяч.

Водночас в Китаї, де атиповий коронавірус був зафіксований вперше, з початку пандемії зафіксовано тільки 3 253 летальних випадки. З них 8 осіб померли протягом останньої доби. Кількість пацієнтів, які видужали, в Китаї вже перевищила 71 тисячу. А кількома днями раніше в епіцентрі спалаху COVID-19 — провінції Хубей — не зафіксували жодного випадку зараження коронавирусной інфекцією COVID-19.

У зв’язку з тим, що в Китаї динаміка заражень коронавирусною інфекцією знижується з кожним днем, в країні можуть скасувати карантин вже в кінці місяця.

Раніше #Букви повідомляли, що уряд Китаю намагався приховати перші випадки COVID-19 та почав кримінальне переслідування медиків, що повідомляли про нове захворювання. Якби в Китаї ввели карантин після перших випадків зараження коронавірусом, то наступних випадків зараження було б на 95% менше.

Теги: COVID19, Італія, коронавірус

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