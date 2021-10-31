На 94-му році життя помер італійський ресторатор Адо Кампеол, якого називають “батьком” тирамісу.

Про це повідомляє італійський мовник ANSA.

Зазначається, що Кампеол помер у провінції Тревізо, де з 1939 року функціонує його ресторан Alle Beccherie. Наприкінці Другої світової війни Адо очолив сімейний бізнес, а ще через кілька років його дружина Альба Кампеол та шеф-кухар закладу Роберто Лінгуанотто створили десерт тирамісу.

Десерт з’явився у меню Alle Beccherie лише у 1972 році. Оскільки ресторан не запатентував рецепт, впродовж років з’явилися різні варіації десерту.

Згодом Лінгуанотто розповів, що десерт з’явився випадково під час приготування ванільного морозива. Він змішав маскарпоне, яйця та цукор і помітив, що суміш має приємний смак. Він повідомив про це Альбі.

Потім Роберто та Альба вдосконалили десерт, додавши печиво, змочене в каві, та посипали його какао. Страву назвали Tireme Sù (“підніми мене”).

“Батьком” тирамісу назвали Адо Кампеола, оскільки саме у його ресторані з’явився десерт, що й досі є популярним у всьому світі.