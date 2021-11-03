В Італії розпочинається "експеримент", в межах якого в'язні зможуть працювати не у в'язницях, а в закладах культури.

Про це пише італійське видання Ansa.

Виконання громадських робіт відбуватиметься у таких культурно-важливих об’єктах, як Королівський палац у Казерті, Пінакотека Болоньї чи Палаццо Герцогства в Мантуї, в десятках архівів і бібліотек. Угоду про таку співпрацю вже підписали міністр культури Даріо Франческіні та міністерка юстиції Італії Марта Картабіа.

Така угода між двома міністерствами є свого роду першою та експериментальною. Найближчим часом 52 італійські культурні об’єкти відчинять двері для 102 осіб, обвинувачених у злочинах, за які передбачено максимальне покарання у вигляді чотирьох років. Ув’язнені займатимуться громадськими роботами – у разі позитивного результату судимість буде погашено.

Згідно зі словами Марти Картабіа, договір має велику не лише прагматичну, але й символічну цінність. Адже ідея кримінального правосуддя полягає не лише у затриманні, але й у відшкодуванні збитків, завданих суспільству. Йдеться про такі злочини, як крадіжки, пошкодження культурних цінностей, убивство через недбалість, тілесні ушкодження, травми у зв’язку зі скоєнням ДТП. Відкрити таким ув’язненим мистецтво – це акт великої цивілізації.

Міністр культури переконаний, що знайомство ув’язнених з роботою на культурних об’єктах матиме чимало позитивних результатів.