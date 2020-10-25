Уряд Італії анонсував нові карантинні обмеження у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Нові обмеження торкнуться роботи ресторанів, барів, басейнів і кінотеатрів. Їх роботу обмежать до 6 вечора.

Жителям Італії рекомендують обмежити соціальні контакти і не їхати далеко від дому.

В Італії вже ввели нічну комендантську годину в регіонах з найбільш високим рівнем зараження COVID-19.

Прем’єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що хоче уникнути повторення повного локдауну, як це було на початку 2020 року. Для цього зі спалахами COVID-19 планують боротися локально. За його словами, найближчі тижні будуть дуже важкими і не можна “послаблювати пильність”.

Раніше дані МОЗ Італії показали, що за добу в країні 19644 нових випадки зараження COVID-19. 151 особа померла. Захворюваність різко зросла в таких регіонах, як Ломбардія, Мілан, Кампанія і Лаціо.

23 жовтня виявили 19 143 випадки, 22 жовтня – 16 078, 21 жовтня – 15 199.

Повідомляється, що 24 жовтня зробили ще 177 669 тестів. Зросла кількість летальних випадків – цієї доби померла 151 особа.

Понад тисячу випадків коронавірусу на добу зафіксували у П’ємонті (1548), Кампанії (1718), Венето (1,729), Лаціо (1687), Тоскані (1526 ), Емілії Романьї (1180), Лігурії (1035).

У Ломбардії, де був епіцентр коронавірусу на початку епідемії, зараз 4956 нових випадків на добу.

Всього у країні заразилися 504 509, одужали 264 117, загинули 37 210 осіб.