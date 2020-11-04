Відповідну постанову підписав прем’єр-міністр республіки Джузеппе Конте, повідомляє ANSA.
Тепер громадянам буде заборонено виходити з дому з 22:00 до 5:00 без поважної причини.
Також закриються виставки і музеї, торговельні центри не будуть працювати тільки по вихідних і святах. Бари і ресторани будуть закриватися о 18:00.
Старшокласників і студентів переведуть на дистанційне навчання, а наповнюваність транспорту обмежать до 50%.
У регіонах, які внесли в “помаранчеву зону”, обмежують в’їзд-виїзд – за винятком випадків крайньої необхідності.
Крім того, обмежений виїзд з муніципалітетів.
Найжорсткіші обмеження в “червоній зоні” – там закривають непродуктові магазини (крім аптек і газетних кіосків), припиняють спортивні події. Проте там не закриватимуть перукарні, дитячі садки і початкові школи.
Виходити на прогулянки можна, але в масці і недалеко від будинку. Заняття спортом дозволені тільки в поодинці.
- 25 жовтня уряд Італії анонсував нові карантинні обмеження у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.
- З 3 листопада в Австрії набули чинності жорсткі карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусу.
- У Португалії вирішили заборонити поїздки жителів по країні через зростання захворюваності на коронавірус COVID-19. Заборона діятиме протягом п’яти днів.
- У Бельгії знову вводять жорсткі карантинні заходи у зв’язку зі зростанням кількості випадків коронавірусу COVID-19, ушпиталення і смертей. Так, у другій половині жовтня в Бельгії було зареєстровано в середньому 1600 нових випадків інфікування на 100 тис. жителів, що більш ніж у два рази більше, ніж у Франції. У Бельгії також спостерігається один із найвищих показників смертності в Європі.
- У Греції з 3 листопада на місяць закрили ресторани і бари в густонаселених районах країни, щоб стримати поширення епідемії коронавірусу COVID-19.