В Італії через зростання захворюваності на COVID-19 з 5 листопада вводять комендантську годину і частково обмежують пересування країною.

Відповідну постанову підписав прем’єр-міністр республіки Джузеппе Конте, повідомляє ANSA.

Тепер громадянам буде заборонено виходити з дому з 22:00 до 5:00 без поважної причини.

Також закриються виставки і музеї, торговельні центри не будуть працювати тільки по вихідних і святах. Бари і ресторани будуть закриватися о 18:00.

Старшокласників і студентів переведуть на дистанційне навчання, а наповнюваність транспорту обмежать до 50%.

У регіонах, які внесли в “помаранчеву зону”, обмежують в’їзд-виїзд – за винятком випадків крайньої необхідності.

Крім того, обмежений виїзд з муніципалітетів.

Найжорсткіші обмеження в “червоній зоні” – там закривають непродуктові магазини (крім аптек і газетних кіосків), припиняють спортивні події. Проте там не закриватимуть перукарні, дитячі садки і початкові школи.

Виходити на прогулянки можна, але в масці і недалеко від будинку. Заняття спортом дозволені тільки в поодинці.